Dana White se anima com Diaz, mas avisa: ‘Dos Anjos está na frente’

Presidente do UFC, Dana White admitiu animação ao falar sobre um possível retorno de Nate Diaz. Sem lutar desde agosto de 2016, o norte-americano anunciou que deve voltar em breve ao octógono, por estar cansado da falta de animação de sua divisão, o peso leve. Mesmo que Nate tenha sido imediatamente desafiado por Kevin Lee e Eddie Alvarez após seu anúncio, White deu a entender que ele voltará entre os meio-médios - e, mesmo assim, atrás de Rafael Dos Anjos.

Em entrevista ao portal TMZ, Dana declarou que o brasileiro merece ser o próximo a enfrentar Tyron Woodley pelo cinturão meio-médio, apesar de o campeão ter feito campanha anteriormente para enfrentar Diaz.

+ Jair Ventura faz comemoração marrenta e conquista torcida do Santos

+ Colocaram o Neto pistola pra jogar CS:GO, e é o melhor vídeo que você vai ver hoje

+ Siga o Fera no Twitter!

"Vou te dizer o seguinte, eu vou ligar para ele hoje e vou fazer uma oferta. Preciso olhar o ranking, ver onde todos estão. Eu farei uma oferta hoje ao Nate Diaz para lutar (...) A realidade é que existem caras como o Rafael dos Anjos que estão esperando por essa luta contra Tyron Woodley. Existem tantos atletas que merecem essa luta antes do Nate Diaz e eles terão isso", garantiu Dana White.

Nate Diaz vem de duas lutas no meio-médio, ambas contra Conor McGregor. Após chocar o mundo com vitória por finalização no primeiro encontro entre os dois, o norte-americano perdeu a revanche por decisão e vem esperando um terceiro combate desde então. Já Rafael Dos Anjos, que venceu Nate Diaz em 2014, vem de três vitórias seguidas no meio-médio, incluindo triunfo dominante sobre o ex-campeão da categoria Robbie Lawler.