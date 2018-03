Mayweather começa a treinar MMA e crava: ‘Já sou o maior nome’

Floyd Mayweather não brinca em serviço. Após anunciar sua aposentadoria dos ringues, o lutador iniciou os treinamentos para uma possível estreia no UFC. Mas antes mesmo de qualquer luta ser marcada, o maior vencedor da história do Boxe já se declarou 'o maior nome do MMA'.

Em tom de provocação, Money ainda fez questão de deixar Conor McGregor, seu último rival no boxe, como segundo nome na lista. E, claro, Mayweather já até imagina uma possível luta contra o irlandês no octógono.

"Sei que agora eu sou o maior nome do MMA de longe. Sei disso. E o segundo maior nome é Conor McGregor. É tudo entretenimento. Eu amo me divertir. Nos primeiros dois ou três rounds, eu nem estava fazendo nada. Deixei ele fazer o que faz. Mas no MMA seria totalmente diferente, porque não usamos calçados e estamos com luvas de quatro onças. Você acha que sou rápido com luvas de oito onças, então imagine quão rápido eu seria com luvas de quatro onças", disparou Mayweather, em entrevista ao"FightHype".

Apesar de se colocar como maior nome do MMA e até imaginar a revanche diante de McGregor, Floyd não crava sua ida ao UFC. O lutador faz questão de dizer que a possibilidade dele acertar com o Ultimate é de 50%.

"Já comecei a treinar. Não a parte física, só a parte de resistência. Estou pensando em lutar MMA. Já pensei sobre isso. Comecei a treinar em Miami e estou pensando em lutar provavelmente no fim do ano. Agora, (as chances) são de 50-50, não é 100%, mas já comecei a treinar. Realmente não sei ainda, mas estou muito interessado. Vamos ver. Tudo leva tempo", completou.