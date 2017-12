McGregor lamenta parada 'prematura' e diz que volta ao UFC

Conor McGregor começou a superluta com Floyd Mayweather bem, acertando golpes duros no americano. Porém, com o passar dos rounds, o norte-americano cresceu na disputa enquanto o irlandês sentiu o ritmo da disputa até a interrupção no décimo round, em meio a uma sequência violenta de golpes. Apesar de não tirar o mérito do adversário, o "Notorious" criticou a arbitragem e garantiu que conseguiria lutar por mais tempo.

"É uma pena, pois estou com o rosto limpo, e ainda bem de cabeça, com meus pensamentos claros. Gostaria de ter lutado mais, queria ter mais tempo para me recuperar. Ele é muito equilibrado, não é muito rápido ou muito poderoso, mas é muito equilibrado. 'Fair Play' para ele. Mas estou feliz de estar aqui. Estou com o rosto limpo e queria lutar mais, mas estou feliz de estar aqui, de poder ter trazido meus companheiros, de estar envolto nesta bandeira (da Irlanda) e ter representado meu país de forma correta", declarou McGregor, imediatamente após a derrota para Mayweather.

Perguntado qual seria o seu próximo passo, Conor admitiu que gostaria de se testar no boxe novamente, mas garantiu que retorna ao UFC. Especula-se que ele quer enfrentar Khabib Nurmagomedov na Rússia, defendendo seu cinturão peso leve contra o lutador russo.

"Eu gostei dessa experiência, então se alguém quer lutar comigo no boxe é só me chamar. Mas é claro que vou voltar ao UFC. As coisas serão um pouco diferentes, porque acho que fui bem nos primeiros rounds com ele, então vamos ver. Mas vou voltar", encerrou.

May-Mac

26 de agosto, T-Mobile Arena, Las Vegas,

CARD PRINCIPAL

Peso super-meio-médio: Floyd Mayweather derrotou Conor McGregor por nocaute aos 1m05s do R10

Peso leve-júnior: Gervonta Davis derrotou Francisco Fonseca por nocaute aos 39s do R8

Peso meio-pesado: Badou Jack derrotou Nathan Cleverly por nocaute técnico aos 2m47s do R5

Peso cruzador: Andrew Tabiti derrotou Steve Cunningham por decisão unânime dos juízes (97-93, 97-93, 100-90)

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Yordenis Ugas derrotou Thomas Delorme por decisão unânime dos juízes (94-91, 93-92, 93-92)

Peso meio-médio: Juan Heraldez derrotou Jose Miguel Borrego por decisão unânime dos juízes (96-93, 97-92, 97-92)

Peso super-médio: Antonio Hernandez derrotou Kevin Newman por decisão unânime dos juízes (57-56, 59-54 e 59-54)

Peso super-médio: Savannah Marshall derrotou Amy Coleman por decisão unânime dos juízes (40-36, 40-36, 40-36)