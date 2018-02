Pedrita defende técnico e diz que lutaria com Valentina 'mais dez vezes'

A estreia de Priscila Pedrita no Ultimate não foi da forma que a brasileira esperava. A peso mosca foi completamente dominada por Valentina Shevchenko e acabou finalizada com um mata-leão na segunda luta mais importante do UFC Belém. Além do revés, a lutadora teve que lidar com as críticas ao seu treinador, Gilliard Paraná, por permitir que ela recebesse mais de 230 golpes sem jogar a toalha. Pedrita, porém, fez questão de defender seu mestre e chamou a relação com técnico de 'pai e filha'. + Infográfico: Lyoto acertou mais golpes em Anders em quatro dos cinco assaltos​

"Sobre o tratamento e a intimidade que tenho com o meu mestre, que está de fora não conhece nada para criticar. Aqui não é mestre e aluna, é pai e filha, e não será ninguém que irá dizer como ele deve me tratar. Sobre jogar a toalha, aqui é PRVT (nome da equipe comandada por Paraná), e quem conhecemos meus limites somos nós. Jogar a toalha jamais", afirmou Priscila, em uma publicação no Instagram.

Pedrita ainda revelou que sentiu uma lesão no joelho logo nos primeiros movimentos da luta contra Valentina e terá que passar por uma cirurgia para reparar o menisco. Apesar da lesão e do enorme castigo sofrido, Priscila não se arrepende de ter encarado a principal estrela da divisão de moscas. Ela, inclusive, revelou que aceitaria enfrentar Shevchenko 'mais dez vezes'.

"Eu lutaria com a Valentina mais dez vezes sem pensar duas vezes. Quem escolhe batalha fácil não é guerreiro.", encerrou.