Próxima da aposentaria, Ronda é convidada para lutar de lingerie no LFC

Depois da derrota para a brasileira Amanda Nunes, a permanência de Ronda Rousey no UFC ficou ameaçado. O próprio chefão do Ultimate, Dana White, já disse que ela não volta mais a lutar.

A ex-campeã mundial pode continuar lutando, mas para isso teria que lutar somente de lingerie. Isso porque Ronda foi convidada para disputar uma categoria que vem aumentando sua popularidade no mundo inteiro, a LFC ( Lingerie Fighting Championship). Nela, as competidoras lutam apenas com roupas íntimas.

E quem fez o convite foi o próprio presidente da categoria, Shaun Donnelly. Ele afirmou que a moça pode mudar de 'casa' e passar a disputar lutas no evento mais sensual do MMA. "Ronda Rousey está há muito tempo no topo da nossa lista de desejos. Não só ela é uma das melhores de todos os tempos, ela também é uma mulher linda e que não tem medo de exibir seu lado sexy", afirmou.