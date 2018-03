Rafael dos Anjos revela que já tentou ser jogador de futebol

Ex-campeão peso leve do UFC, Rafael dos Anjos abriu o jogo nesta quarta-feira (28) para falar sobre a sua vida pessoal e a carreira no MMA. Entre as revelações, o lutador contou que já tentou ser jogador de futebol.

"Como todo brasileiro eu já tentei jogar futebol, mas sou muito perna de pau e não deu muito certo. Com pouco tempo eu vi que o meu talento mesmo era para a luta", contou em entrevista ao Estado.

Rafael dos Anjos se arriscou no futebol quando era criança, dividindo a sua paixão com a luta. "Eu conheci o jiu-jítsu quando tinha apenas nove anos de idade. Comecei a treinar e precisei parar por três aons porque meus pais não tinham mais condições de pagar as aulas. Aos 12 anos encontrei um lugar para treinar de graça e voltei", disse.

O brasileiro ainda conta que, além de abandonar a bola e focar apenas em suas aulas de jiu-jítsu, ele também largou os estudos para viver um sonho. "Eu não tenho orgulho de falar isso, mas parei de estudar e só foquei no treino, fiquei viciado naquilo. Fui treinando, me aperfeiçoando e coisas foram acontecendo. As portas foram se abrindo e eu consegui chegar no maior evento de MMA do mundo."

Vale lembrar que Rafael fez sua estreia no UFC em 2008. De lá pra cá, ele garantiu o título peso leve em 2015 e atualmente é cotado para ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria dos meio médios.

Confira a entrevista completa: