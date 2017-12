The Killers lança música para a luta entre Mayweather e McGregor; ouça

A "luta do século" entre o boxeador norte-americano e supercampeão Floyd Mayweather e o irlandês dono do cinturão dos leves do UFC Conor McGregor, que será neste fim de semana, nos Estados Unidos, vem movimentando cifras milionárias e também o mundo do entretenimento.

A banda The Killers anunciou uma música feita especialmente para a ocasião, chamada The Man (em tradução 'O Cara'). A canção, que foi feita a pedido da empresa promotora do duelo, a Showtime, fala, claro, de luta e de muito dinheiro.

"Eu conheço o resultado como a palma da minha mão, eu não dou a mínima para os outros rapazes. Eles beijam o anel, eu carrego a coroa. Nada pode, nada pode me derrubar. Não preciso de conselhos, eu tenho um plano. Eu conheço o caminho, como as coisas funcionam", diz trecho da letra.

No clipe, aparecem as imagens dos dois lutadores em meio a muito dinheiro e algumas cenas das "encaradas" entre os dois, nos eventos de promoção da luta realizados ao redor do mundo. A banda aparece tocando em um ringue e, ao fim, surfe a pergunta: "Quem é o cara?".

A luta entre Mayweather e McGregor ocorre no sábado, dia 26 de agosto, às 22h (horário de Brasília), em Las Vegas.

Assista: