Wanderlei Silva faz reunião para levar Bellator à Arena da Baixada

O namoro entre Bellator e Brasil é antigo, mas a organização deu um importante passo para realizar sua primeira edição no país em 2018 com a ajuda de um grande embaixador: Wanderlei Silva. E, ao que tudo indica, o evento deve ser um dos maiores já promovidos pela franquia presidida por Scott Coker. Nesta quinta-feira (08), Wand se reuniu com o com o presidente do Atlético-PR, Mario Celso Petraglia, para tratar sobre uma edição do Bellator na Arena da Baixada.

+ Ortega desbanca Aldo e assume liderança do ranking dos penas do UFC

+ Darren Till desafia Rafael dos Anjos para combate no UFC Rio

+ Cyborg revela que Shevchenko fará parte de sua equipe para superluta

Sem entrar em detalhes, Wand usou sua conta no Instagram para revelar que entraria em reunião com o dirigente do Atlético Paranaense. Ao final, ele divulgou fotos ao lado de Petraglia e se mostrou empolgado com o resultado do encontro.

"Hoje foi dia de reunião com Petraglia @atleticoparanaense para realização do @bellatormma Brasil / Curitiba 2018. Feliz em trazer esse grande Evento para minha cidade", escreveu o 'Cachorro Louco', que deseja ter a revanche contra Chael Sonnen como principal atração da estreia do Bellator no Brasil.

Caso seja confirmado, o evento na Arena da Baixada seria o maior já promovido pelo Bellator em toda sua história. Atualmente, a franquia tem um recorde de 13.209 pagantes, na edição 148, em novembro de 2016. Vale ressaltar que a Arena já recebeu o maior card do Ultimate no Brasil: O UFC 198, em maio de 2016. Na ocasião, o evento registrou um total de 45.207 pessoas e trouxe nomes como: Cris Cyborg, Ronaldo Jacaré, Vitor Belfort e Mauricio Shogun .Na luta principal, Stipe Moicic tomou o cinturão dos pesados de Fabrício Werdum.