Ortega desbanca Aldo e assume liderança do ranking dos penas do UFC

A vitória sobre Frankie Edgar no UFC 222, evento realizado no último sábado (03), valeu muito para Brian Ortega. Além de garantir o posto de próximo desafiante ao cinturão dos penas (até 65,8 kg.), o norte-americano ainda desbancou José Aldo e subiu a ponta do ranking da divisão. Antes do último final de semana, 'T-City' era o terceiro colocado, mas ultrapassou, além do brasileiro, o próprio Edgar. + Floyd Mayweather compra um avião para festejar 41 anos de idade​

Entre os brasileiros no UFC 222, destaque para a ascensão de Ketlen Vieira. A brasileira ultrapassou Germaine de Randamie e chegou à quarta colocação do ranking, se aproximando a chance de disputar o cinturão.

Outras mudanças nos rankings relativas ao UFC 222 ocorreram nos pesos pesado e leve. Andrei Arlovski voltou ao top 10 da divisão até 120kg com o triunfo sobre Stefan Struve, que caiu para o 12º posto. Já o estreante Alexander Hernandez apareceu na 13ª posição na classificação do peso leve depois de nocautear Beneil Dariush.

Confira abaixo como está o ranking após o UFC 222: