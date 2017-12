Com apenas doze anos, irmã de Gabriel Medina já vence etapa de circuito de surfe

A irmã de Gabriel Medina, Sophia Medina, venceu a etapa do Circuito Sebastianense de Surfe, disputada na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, nesse domingo. A garota ficou em primeiro nas categorias sub-12 e também no open.

"Estou muito feliz por vencer em casa, junto com a galera do IGM, da minha família. Vencer duas categorias, uma que acima da minha idade, e só tenho de agradecer a Deus. Mostra que os treinos estão muito bons", disse a menina após a conquista.

Sophia faz parte do Instituto Gabriel Medina, fundação do irmão mais velho que ajuda novos surfistas. Além das que Sophia ganhou, em outras três categorias os alunos da instituição fizeram bonito: a mirim (sub16), a iniciante (sub14) e a estreante (sub12) tiveram em primeiro, segundo e terceiro lugar os atletas do IGM.