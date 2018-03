Pacote de R$ 31 mil dá direito a surfar na piscina de ondas de Kelly Slater

A WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês) divulgou os preços do primeiro evento aberto ao público na piscina de ondas do Kelly Slater. Em maio vai ocorrer no Surf Ranch a primeira edição do Founder's Cup e os ingressos custam entre US$ 80 (R$ 261) e US$ 9.500 (R$ 31 mil), com direito a surfar no local.

Essa categoria mais cara, batizada de "The Surf Ranch Experience", é para acompanhar o evento de uma maneira bem restrita. O ingresso vip dá direito a torcer durante o fim de semana e no dia seguinte, uma segunda-feira, entrar na água para surfar as ondas artificiais e se sentir como um atleta profissional.

Cada fã que adquirir esse pacote terá à disposição um armário personalizado, técnicos, fotógrafo profissional e cinegrafista para captar as imagens em cima da prancha. Ainda terá um tratamento vip durante a competição e acesso ao lounge do evento, comida, bebida, estacionamento gratuito e souvernir. Dentro do pacote ainda está um jantar do evento e um show.

Esta é a primeira vez que o local será aberto ao público e, para cativar o torcedor, a WSL optou por um torneio de competição entre países, com homens e mulheres. O Brasil terá como capitão Gabriel Medina e a seleção será formada por Adriano de Souza, Filipe Toledo, Silvana Lima e Tainá Hinckel. Várias outras estrelas do surfe mundial estarão lá no evento que ocorrerá entre 5 e 6 de maio.