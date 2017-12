Que fase! Surfista brasileiro é 'rebaixado' e ainda perde a mala no aeroporto

A fase não está boa para o surfista Jadson André, o brasileiro deixou a elite do surfe após terminar a temporada de 2017 em 32º lugar. Como se não bastasse uma notícia ruim, ele ainda acabou perdendo a sua mala ao retornar para Natal depois da disputa da última etapa no Havaí.

+ Medina cai nas quartas e Neymar consola o parceiro: 'Você é grande irmão'

+ Show de surfe e polêmica no Havaí, com direito a comentário de Neymar

+ Torcendo por Medina, Neymar corneta juízes do Mundial de Surfe: 'Tá feio!'

Depois do ocorrido, Jadson André usou as redes sociais para pedir ajuda. Em seu perfil oficional no instagram, o surfista publicou uma foto da mala e escreveu: "Turma, preciso de ajuda! Alguém levou minha mala por engano na esteira aqui em Natal no voo da LATAM 3707 que pousou às 13h39. Todos os meus equipamentos estão dentro dessa mala. Ajudem a divulgar".

Até a publicação desta matéria, o surfista ainda não havia encontrado a bagagem. Nos comentários da publicação, muitos fãs tentaram ajudar pedindo para Jadson André registrar um boletim de ocorrência e exigir as filmagens do local.

Em comunicado oficial, a LATAM informou que lamenta o incidente e vai seguir a legislação vigente para ocorrências com bagagem. "Como procedimento, em caso de violação, danos, extravio ou qualquer anormalidade com a bagagem, a LATAM Airlines Brasil solicita que o passageiro procure um de seus funcionários antes de deixar a área desembarque. Esse funcionário analisará a ocorrência e prestará toda a assistência ao cliente. Após esta avaliação, o assunto será registrado por meio do formulário Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e uma cópia desse documento é fornecida ao passageiro".

Na etapa de Pipeline, Jadson André garantiu a segunda colocação no primeiro round, mas perdeu na repescagem para Adriano de Souza. Com o resultado, ele ficou fora do disputa.