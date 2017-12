Federação de tênis não punirá EUA por executar antigo hino nazista

A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, na sigla original) não será punida por executar equivocadamente uma versão do hino do período nazista. Em comunicado obtido pelo portal Uol, a Federação Internacional de Tênis (ITF) aceitou as desculpas públicas da entidade norte-americana e disse que nenhuma sanção será aplicada.

O incidente ocorreu no sábado, 12, durante a partida entre a alemã Andrea Petkovic e a norte-americana Alison Riske. Na ocasião, um artista local interpretou uma versão do hino alemão utilizada pela propaganda nazista. Atualmente, a Alemanha executa apenas o terceiro verso da canção, omitindo partes como a que diz "Alemanha, Alemanha, acima de todos, acima de todo o mundo."

Após a partida, Andrea se disse indignada com a situação. "Foi a epítome da ignorância, eu nunca me senti tão desrespeitada na minha vida inteira", afirmou de acordo com a agência Bloomberg. Da mesma forma, a treinadora alemã Barbara Ritter chamou o episódio de um "escândalo absoluto, um incidente desrespeitoso e indesculpável" e a federação alemã de tênis declarou ter sido um "erro que jamais poderia ter acontecido".

Depois de vencer os quatro sets da partida, a norte-americana garantiu os Estados Unidos na semifinal do torneio, na qual enfrentará a República Tcheca.