'Foi criada uma polêmica exagerada', afirma Di Grassi sobre crítica à Fox

Lucas Di Grassi se envolveu em uma polêmica após criticar, através de um tuíte, a transmissão da 85ª edição das 24 Horas de Le Mans, realizada pela FOX Sports, com a narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Rodrigo Mattar. Passados dois meses do caso, Di Grassi se explicou sobre o assunto.

"Foi criada uma polêmica exagerada. Eu não falei nada demais. Não critiquei a transmissão da Fox, os narradores, os jornalistas ou o histórico do canal. Eu apenas disse que foi dado informações incorretas. Faltava complementos técnicos importantes", disse o piloto em entrevista exclusiva ao Fera.

Afastado das pistas, após fraturar a fíbula durante partida de futebol, o brasileiro ficou de fora da corrida e disse que a transmissão tinha 'pouco conhecimento técnico', o que rendeu uma resposta ao vivo do narrador e comentarista, que ironizaram a sua ausência na prova. Também se mostraram contrários à posição do piloto Flávio Gomes, jornalista da própria FOX Sports, e Bruno Vicaria, ambos em seus blogs no site Grande Prêmio, do portal UOL. O tuíte também rendeu críticas dos usuários da rede social.

"A parte da narrativa da corrida e as informações sobre o histórico estava excelente. Só esse aspecto técnico que falhou. A imprensa critica todo mundo, o tempo todo. Quando faço um comentário pontual, recebo uma chuva de mensagens", disse o piloto, confirmando que não pretende trabalhar na TV. "Já fiz algumas participações, mas não quero ser comentarista".