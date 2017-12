Pilotos da McLaren são obrigados a 'passar fome' e estar na cama às 22h

Os pilotos de F-1 são obrigados a "passar fome" para manter a forma e, assim, lutarem por pontos na temporada. Pelo menos assim é na McLaren, que vem enfrentando alguns problemas em sua pré-temporada, como mostrou o Fera. A escuderia divulgou o cardápio que será servido a seus dois pilotos, Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.

Para a maioria, a lista pode não ser nada atrativa. Entre as iguarias, minguau, arroz integral com tofu e chá verde. E a lista ainda traz outra recomendação: dormir às 22h, no máximo.

Confira a relação e os horários impostos aos pilotos pela equipe:

Café da manhã - 7h: Um café da manhã de 550 calorias de mingau, frutas e sementes deve ser consumido uma hora antes da primeira sessão de treinamento do dia. Suco de laranja (com limão espremido) é permitido, juntamente com o chá verde.

Almoço - 12h30: Um almoço saudável pode incluir um mexido de arroz integral com tofu, alho e legumes. Café fresco (ou chá verde) pode ser consumido, juntamente com alguns tabletes de chocolate 85% escuro.

Jantar - 18h30: Carne/peixe grelhados, servida com uma pequena batata-doce assada e salada.

Uma sobremesa de iogurtes com pequenas frutas é servida após o jantar, e snacks com geléia e frutas por volta das 21h. E dormir às 22h.