Camisa de Michael Jordan do dia da contratação pelo Chicago Bulls será leiloada

A camisa de basquete da NBA dada a Michael Jordan no dia em que ele assinou com o Chicago Bulls, em 1984, será leiloada em dezembro, anunciou a casa de leilões Julien´s Auctions nesta segunda-feira.

A camisa vermelha e branca com o nome de Jordan e o número 23 deve atingir entre 200 mil (R$ 1 milhão) e 400 mil dólares (R$ 2 milhões), segundo a casa de leilões.

A lenda do basquete, com 21 anos na época, sorriu e segurou a camisa em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Bulls. Ele se tornou o coração da dinastia Bulls que conquistou seis campeonatos da NBA nos anos 1990.

A carreira de Jordan voltou aos holofotes este ano no documentário “Arremesso Final”, que atraiu uma grande audiência na televisão. Um par de tênis Air Jordan autografado foi vendido por 560 mil dólares em um leilão em maio, um recorde para tênis.

Hannah Malin, gerente de desenvolvimento de negócios para esportes da Julien´s Auctions, disse que os itens de Jordan despertam interesse porque ele transcendeu o mundo esportivo.

Jordan é “um fenômeno da cultura pop”, afirmou ela, “então tudo o que ele fez tem muito mais importância”.

Outros itens esportivos à venda no leilão de dezembro incluirão uma camisa de Kobe Bryant e uma bola de basquete do Lakers assinada por Bryant, que morreu em um acidente de helicóptero em fevereiro.