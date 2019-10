Neto comentará partidas da NBA para atrair 'quem não é fã de basquete'

Na última sexta-feira, o apresentador Neto revelou que iria comentar partidas da NBA na Band e não foi levado à sério. Nas redes sociais ele chegou até a virar piada após o programa "Os Donos da Bola". Nesta terça-feira, porém, a informação foi divulgada pelo portal Uol e confirmada pela reportagem do Fera em contato com a assessoria do canal.

"Queremos falar com o não convertido, com quem não é fã de basquete. Esse é o nosso foco. Nisso, o Neto pode ser o comentarista. Não o comentarista técnico, mas aquele que representa o torcedor que conhece a NBA, mas não é fanático", disse José Emilio Ambrosio, diretor de esportes da Band, em entrevista ao blog Máquina do Esporte, do Portal Uol.

O ex-jogador de futebol é uma das apostas da emissora para atrair quem já acompanha a programação da Band, mas não tem conhecimento técnico sobre basquete. "Faremos muito crossmedia entre os programas. O público que não vê a NBA, acompanha o futebol. Sempre antes e depois dos jogos (às quintas e domingos) vamos ter os programas de futebol falando do basquete", completou Ambrósio.

Além da Band, os canais ESPN e SporTV vão exibir os jogos da NBA. Na TV aberta as duas primeiras partidas (Los Angeles Clippers x Golden State Warriors na quinta, às 23h30, e Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks, no domingo, às 20h) terão narração de Ivan Bruno com comentários de Danilo Castro e Eduardo Barão.

Confira a repercussão da notícia nas redes sociais:

COM ESSA NOTÍCIA DO NETO COMENTANDO NBA QUERIA PROPOR O FAUSTÃO NARRANDO “IIHH AGORA VC SE VIRA NOS 24 SEGUNDOS MEU” “OLOCO MEU LEBRON DE NOVO TÁ PEGANDO FOGO BIXO COMO Q FAZ PRA APAGA” “O CURRY ESSE PENTELHO BRINCADEIRA” “TIMEOUT VOLTAMOS LOGO APÓS OS RECLAMES DO PLIM PLIM” — MANO DE OKC (@thundaodamassa) October 22, 2019

Como é ? Neto comentando jogos da NBA na Band ?kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Miranha do miranhaverso (@AndrePhi17) October 22, 2019

Rezei 40 Ave Maria pro neto comentar a NBA e a galera reclamando https://t.co/xhvjArAh4k — Kobe Bryant Bolsominion (@Kobebolsominion) October 22, 2019

Neto vai comentar NBA... Já imagino ele dizendo: VCS NUM PULA!!!!!!!!! VCS NUM CORRE!!!! EU COMIA PÃO!!!!!!! — King James Brasil (@Le_BR_on) October 22, 2019

O PÚBLICO JÁ ESTÁ SE RENDENDO À SIMPATIA DO CRAQUE NETO E OLHA QUE EU AINDA ESTOU APRENDENDO https://t.co/YOFP2LGgoH — Craque Neto da NBA (@craquenetonanba) October 22, 2019

O NETO VAI COMENTAR NBA NA BAND. Hj eh o dia mais feliz da minha vida pqp. — JJ (2-5) (@jltanigute) October 22, 2019

A band colocou Neto pra narrar os jogos da NBA, eu to rindo de nervoso — Jhonatan Vianna (@JhonatanVianna5) October 22, 2019

A BAND VAI COLOCAR O CRAQUE NETO COMENTAR NBA. É ISSO. — Maurício Câimbra (@Mauriciocoimb) October 22, 2019