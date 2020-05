Parceiros de seleção, Oscar Schmidt homenageia Marcel no dia do trabalho

Que a amizade entre Marcel de Souza e Oscar Schmidt ultrapassa a esfera esportiva, todo mundo já sabe. A dupla que é conhecida por fazer história pela seleção brasileira de basquete também mostra entrosamento fora dela. Em homenagem ao Dia do Trabalho, o ex-camisa 14 fez questão de aproveitar a oportunidade para exaltar não só o companheiro, mas também os profissionais de saúde.

Em suas redes sociais, Oscar publicou uma foto de Marcel vestido de médico. "Sabe quem é esse da foto? É o Marcel. Aquele mesmo da Seleção. Ele é médico e está trabalhando como voluntário para ajudar a tratar pacientes com suspeita de Coronavírus. Fiquei com vontade de colocar essa foto não apenas porque tenho um baita orgulho desse meu amigo, mas também para parabenizar nesse dia #DiaDoTrabalho todos aqueles que estão na linha de frente em um momento tão difícil como esse. Vocês são heróis!", escreveu o ídolo.

Marcel vem mostrando o quanto é ídolo não só como jogador, mas também como ser humano. Ele vem atuando no combate contra a pandemia do novo coronavírus. Durante sua carreira, conseguiu conciliar o basquete com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde se formou em Radiologia e Medicina da Família e da Comunidade, área tão importante levando em consideração a covid-19.