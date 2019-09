Vídeo: Roby Porto vai à loucura com vitória do Brasil no Mundial de Basquete

Com uma grande reação no segundo tempo, a seleção brasileira bateu a Grécia por 79 a 78, nesta terça-feira, em Nanquim, na China, e conquistou a sua segunda vitória em dois jogos no Mundial Masculino de Basquete. O resultado, empolgou o narrador Roby Porto, do SporTV.

Em vídeo publicado pela Globo, Roby Porto demonstra toda a sua emoção com o fim do jogo. "A vitória é do Brasil. O Brasil vence a Grécia na Copa do Mundo de Basquete. Vitória do Brasil", ele grita. Assista:

O ROBY PORTO QUASE SEM VOZ DE TANTO GRITAR QUE HOMEM!! — hein? rique (@henriqesouza) September 3, 2019

Nas redes sociais, a animação do narrador chamou atenção. "O Roby Porto está quase sem voz de tanto gritar", "essa narração do Roby Porto é de emocionar", "será que ele já está recuperado para o próximo jogo?", "Roby Porto é um monstro narrando os jogos do Brasil", comentaram alguns dos internautas no Twitter.

Em quadra, o pivô Anderson Varejão, com 22 pontos e nove rebotes, foi o grande destaque do Brasil no confronto, válido pelo Grupo F do torneio. Ele terminou como cestinha do jogo, logo à frente do grego Georgios Printezis, com 20.

Ao ganhar este duelo, a equipe nacional se garantiu na liderança isolada da chave, com quatro pontos, antes de fechar a sua campanha na primeira fase na quinta-feira, às 5 horas (de Brasília), contra Montenegro.

Confira as reações dos internautas com a narração de Roby Porto:

Sejamos simplesmente verdadeiros: Roby Porto foi sensacional! A última vez que tava bem nesse quesito, ele ainda tava na ESPN em Bristol, além de jogos do Botafogo e do Fluminense tb. Espetacular, embora não gravaram desde o começo! https://t.co/cO8ZqEqWjG — Igor Sausmikat (@igorsausmikat) September 4, 2019

Assisti ao jogo agora e o Roby Porto consegue deixá-lo emocionante até no replay kkkkkk — Gleyson ?????? (@BsGleyson) September 4, 2019

Foi um jogo absurdo de tão bom, vale cada reação de quem escreveu e do Roby Porto, que terminou o jogo chorando — Rodrigo Luiz (@_rodrigoluiz23) September 3, 2019

Roby Porto é monstro demais https://t.co/gHtqOmapQ9 — Douglas Vinícius (@dougvdr77) September 3, 2019

To sentindo a mesma emoçao de quando assisti ao vivo, roby porto monstro narrando jogos da seleção. impossível esquecer ele chorando contra a espanha nas olimpiadas — Tiken (@TikenSouza) September 4, 2019

ROBY PORTO EMOCIONADO DEMAIS HAHAHAHAHAHA QUE FODA — PORTLAND TERNO E BLAZERS (@ternoeblazers) September 4, 2019

o roby porto gritandokkkkkk — bianca (@sevenkngdons) September 4, 2019

Assistindo a reprise do jogo do Brasil. Roby Porto muito monstro na narração!!! — pedrosousa (@pedroso49616832) September 4, 2019