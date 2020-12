Vídeo: Stephen Curry anota 105 cestas de três pontos seguidas durante treino

O craque do Golden State Warriors, Stephen Curry, anotou 105 arremessos de três pontos seguidos durante uma sessão de treinamento neste sábado. O vídeo, gravado pelo assistente-técnico da franquia de São Francisco Bruce Faster, não contou os três primeiros arremessos de Curry e registrou "só" 103 cestas seguidas.

"Acho que o recorde anterior dele era de 77. Isso é loucura", avalia o técnico dos Warriors Steve Kerr. "Não sei se o Guiness Book ainda existe. Esse foi um dos meus livros favoritos enquanto crescia. Se ele ainda existir, deveria entrar no livro. Agora temos evidências de vídeo", acrescentou.

Fora da última temporada em decorrência de uma lesão, Curry quer voltar a ser protagonista na NBA em 2021. Ele é o atual detentor do recorde de bolas de três pontos em um mesmo ano: 402. Pelo que foi apresentado no vídeo do treino, o craque quer quebrar sua própria marca. Os Warriors voltam à quadra neste domingo diante do Chicago Bulls.

Veja o vídeo: