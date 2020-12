Neymar aluga mansão com diária de R$ 6 mil para réveillon

Aproveitando as festas de fim de ano no Brasil, o craque Neymar alugou uma mansão em Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro, para passar o réveillon ao lado da família e seus "parças".

De acordo com o jornal Extra, a diária do local é de R$ 6 mil. O imóvel fica localizado no mesmo local onde o jogador possui uma mansão, que está em obras no momento.

Ainda de acordo com o veículo, a mansão alugada pelo craque tem 400m2 e fica de frente para o mar. O local possui sala de jogos, churrasqueira, hidromassagem, deck privativo, cabine para DJ e até um anexo com boate subterrânea.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os convidados serão os familiares mais próximos do astro, como a irmã Rafaella.