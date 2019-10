Aposentado do futebol, ex-goleiro Petr Cech jogará por time de hóquei no gelo

Recém-aposentado das quatro linhas, o lendário ex-goleiro Petr Cech, que defendeu Chelsea e Arsenal, agora vai se aventurar no hóquei no gelo. Com 37 anos, o tcheco atuará pelo Guildford Phoenix, time inglês que disputa a NIHL (National Ice Hockey League).

Cech vai conciliar a nova ocupação com o cargo de assessor técnico e de desempenho do Chelsea, time no qual é ídolo. Em entrevista ao site oficial de seu novo clube, o ex-goleiro se mostrou bastante empolgado por conta da próxima etapa de sua vida. No novo esporte, ele também será goleiro e vestirá a camisa 39.

"Estou empolgado por ter a oportunidade de jogar com o Phoenix para ter a experiência de jogo. Espero que possa ajudar este jovem time a alcançar suas metas para a temporada e tentar vencer o máximo de jogos possíveis. Depois de 20 anos no futebol, será uma experiência maravilhosa praticar o esporte que eu amava assistir e jogar quando criança", ressalta Cech.

Andry Hemmings, treinador do Guildford Phoenix, time fundado há apenas dois anos, comemorou a nova contratação. "A chegada de Petr é ótima para o Phoenix, ele é um grande cara que treina duro e eu não posso esperar para vê-lo estrear".