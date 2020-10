Atleta nigeriano do United critica governo do país por repressão a protestos

Odion Ighalo, atacante do Manchester United, criticou o governo de seu país natal, a Nigéria, pela repressão violenta a manifestantes que protestavam justamente contra a violência policial. Em breve vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirma se sentir envergonhado pelo 'governo estar matando seus próprios cidadãos'.

"Estou triste e de coração partido. Não sou o tipo de cara que fala sobre política, mas não consigo ficar calado mais sobre o que está acontecendo na minha casa, a Nigéria. Eu diria que o governo é uma vergonha para o mundo, por matar seus próprios cidadãos, mandar militares para as ruas matar manifestantes (desarmados) porque eles estão protestando por seus direitos", criticou o jogador da seleção nigeriana.

"Hoje, 20 de outubro, vocês (do governo) serão lembrados na história como o primeiro governo a mandar militares para a cidade começarem a matar seus próprios cidadãos. Eu estou envergonhado desse governo. Estou cansado de vocês. Não posso aguentar mais. Estou chamando o governo do Reino Unido, chamando todos os líderes do mundo para que por favor vejam o que está acontecendo na Nigéria e nos ajudem, ajudem os pobres cidadãos", pediu Ighalo.

O vídeo teve bastante repercussão no Reino Unido, e foi retuitado pelo ex-jogador e atual comentarista Gary Lineker, por exemplo.

Além de Igahlo, outro que se manifestou foi o boxeador Anthony Joshua, que pediu às pessoas que se protejam em casa, e afirmou que irá mandar pacotes de ajuda ao país africano.