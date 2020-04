Base de clube holandês conta com Zépiqueno e filho de Van Persie

Torcedores brasileiros invadiram o Instagram de Zépiqueno Redmond, jogador das categorias de base do Feyenoord, da Holanda. O nome de batismo do atacante faz, de fato, referência ao famoso personagem Zé Pequeno, interpretado por Leandro Firmino no premiado filme brasileiro Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Todo o alvoroço foi dado após o perfil Espreme a Laranja no Twitter, focado no futebol holandês, confirmar a inspiração do nome do jovem atleta, de 13 anos.

"Confirmado: o 'Zépiqueno' de Zépiqueno Redmond, meio-campista promovido na base do Feyenoord, vem do personagem de Leandro Firmino da Hora, em Cidade de Deus", escreveu o perfil, após uma publicação do Twitter holandês dedicado a notícias da base do Feyenoord ter dado a informação. "Respondendo a muitas perguntas de onde o nome Zépiqueno vem; o nome é derivado de um filme de gangster brasileiro. #ZépiquenoRedmond #Feyenoord".

Confirmado: o "Zépiqueno" de Zépiqueno Redmond, meio-campista promovido na base do Feyenoord, vem do personagem de Leandro Firmino da Hora em "Cidade de Deus". https://t.co/wuerbJqDFo — Espreme a Laranja (@espremealaranja) April 13, 2020

Om de vele vragen te beantwoorden waar de naam Zépiqueno vandaan komt; de naam is afgeleid van een Braziliaanse gangsterfilm. #ZépiquenoRedmond #Feyenoord — Feyenoordjeugd (@Feyenoordjeugdv) April 13, 2020

Não demorou para que torcedores brasileiros deixassem uma enxurrada de comentários no Instagram de Zépiqueno. Frases como, "Fala, Dadinho", "Boa, Zé Pequeno" e "Deve ser atacante, já veio com nome de matador", foram deixadas no perfil do jogador. E, por coincidência, o garoto é um goleador.

Em uma partida na qual o Feyenoord venceu o Sparta Roterdã por 6 a 0, em 2019, Zépiqueno anotou três gols. Isso porque o jovem atacante havia acabado de chegar ao clube. Antes do Feyenoord, o garoto defendia as categorias de base do Ado Den Haag, também da Holanda.

Zépiqueno não é o único jogador sub-14 do Feyenoord que possui nome de estrela. Dessa vez, sem relação com o cinema, mas com o futebol, a equipe holandesa também conta com Shaqueel Van Persie, filho de Robin Van Persie.