Belletti propõe que escanteios virem pênalti e se torna piada na web

O ex-lateral Juliano Belletti fez uma proposta inusitada de mudança de regra no futebol na última quarta-feira. Em postagem no Twitter, o campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 2002 propôs que para ter mais emoção e audiência, o acúmulo de escanteios fossem transformados em um pênalti. Os internautas, no entanto, não gostaram da ideia e tiraram sarro.

"O momento mais visto do jogo é uma cobrança de pênalti. Sugiro a criação de uma nova regra para ter mais penaltis durante o jogo. Que tal a cada 4 escanteios, no 4º, é pênalti?!", escreveu Belletti, que até mesmo marcou o perfil da Fifa na publicação. A proposta do jogador teve mais de mil comentários em menos de 24 horas. A maior parte das respostas foram em tom humorado.

Confira a repercussão:

O maior momento do futebol é o gol, e são raros (1, 2... 3 gols por jogo já é muito). O momento mais visto do jogo é uma cobrança de pênalti. Sugiro a criação de uma nova regra para ter mais penaltis durante o jogo. Que tal a cada 4 escanteios, no 4º, é pênalti?! @FIFAcom e gols. — J. Belletti (@julianobelletti) July 15, 2020

Isso me lembra a brilhante ideia do Pênalti no BOXE. Se um dos boxeadores comete uma infração, é marcado pênalti contra ele. O infrator fica PARADO esperando um soco no meio da fuça. — Kleber Komodo (@Kleber_United) July 16, 2020

Faz o seguinte. Retira o goleiro do jogo. Ninguém pode colocar a mão na bola. Gol feito a uma distância maior do q a metade do campo vale 3. Mas no final dá outro nome a esse esporte. O maior momento do futebol só é o gol pq ele é raro. — Camilo Tenorio (@cpten) July 16, 2020

@FIFAcom sorteia um jogador de cada time pra ser o "assassino", e outro para ser o "detetive". O resto serão as vítimas. Durante o jogo, o assassino deve piscar para as vitimas, "matando-as", mas sem ser visto pelo detetive. Cada duas mortes, um penal. A prisao, vale gol! — Advogado não praticante (@muriloadreis) July 16, 2020

Maravilhoso. Sou a favor também de dar um pênalti a cada 5 laterais do time, e caso o jogador, ao bater o lateral, cuspa exatamente em cima da linha do campo, o pênalti é sem goleiro. Alô @FIFAcom bora deixar o fut mais divertido!! — Tulio (@tlima31) July 16, 2020

E se colocássemos uma regra semelhante ao basquete. Um time só poderia ficar com a bola em seu poder por 30 segundos. Nestes 30 segundos, ou faz gol ou devolve a bola pro adversário? Rs — Danilo Soares (@dancsoares) July 16, 2020

Outra EXCELENTE ideia é acabar com a regra de impedimento e permitir que o goleiro pegue com a mão somente 3 vezes por tempo (depois disso só vale defender sem usar os braços) — Dele Ályson™ (@alyladislau) July 16, 2020