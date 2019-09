Caminho do campeão da Libertadores no Mundial é definido. Ficou Fácil?

Nesta segunda-feira ficou definido que o campeão da Copa Libertadores fará a sua estreia no Mundial de Clubes deste ano no dia 17 de dezembro, já pelas semifinais, contra o vencedor do duelo de quartas de final entre o tunisiano Espérance, vencedor da Liga dos Campeões da África, e o representante da Liga dos Campeões da Ásia.

A disputa pelo título da Libertadores está nas semifinais e, de um lado da chave, aparecem dois brasileiros: Flamengo e Grêmio. As partidas entre as equipes estão marcadas para o dia 2 e 23. Do outro lado aparecem os rivais River Plate e Boca Juniors.

Agora, o FERA quer saber: o caminho do campeão da Libertadores ficou fácil?

Vale lembrar que a grande decisão desta temporada será em jogo único, no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Para o Mundial de Clubes, a Fifa e o Comitê Organizador ainda não divulgaram quais estádios serão utilizados. A decisão pelo terceiro lugar e a grande final serão disputadas no dia 21 de dezembro.

Tabela do Mundial de Clubes da Fifa

11/12 (quarta-feira)

Jogo 1 - Al Sadd (Catar) x Hienghène Sport (Nova Caledônia)

14/12 (sábado)

Jogo 2 - Monterrey (México) x Vencedor do Jogo 1

Jogo 3 - Campeão da Ásia x Espérance (Tunísia)

17/12 (terça-feira)

Disputa de quinto lugar - Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3

Semifinal - Campeão da Copa Libertadores x Vencedor do Jogo 3

18/12 (quarta-feira)

Semifinal - Vencedor do Jogo 2 x Liverpool (Inglaterra)

21/12 (sábado)

Disputa de terceiro lugar

Final