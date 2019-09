Equipes da Stock Car invertem capôs de carros em prol da doação de órgãos

Uma cena incomum chamou a atenção de quem assistia à oitava etapa da Stock Car, disputada neste domingo, 15, no Velopark, em Nova Santa Rita, RS: os carros de Julio Campos, da equipe Prati-Donaduzzi, e de Ricardo Zonta, da Shell V-Power, tiveram seus capôs invertidos pouco antes da largada da primeira corrida do dia, por uma razão nobre.

Ricardo Zonta correu exibindo as cores da Prati-Donaduzzi e Julio Campos usou o capô da Shell, ambos destoando totalmente do layout padrão. A surpresa, na verdade, fazia parte de uma ação planejada por mais de seis meses pelas duas marcas, visando a conscientização em torno da importância da doação de órgãos.

No próximo dia 27 de setembro, celebra-se o Dia Nacional da Doação de Órgãos. "São milhares de brasileiros à espera de uma doação. Vidas que podem ser salvas por uma simples ação de amor ao próximo, manifestando aos seus familiares a intenção de ser um doador de órgãos. Quando a Prati-Donaduzzi me procurou para falar sobre esta ação, eu me engajei imediatamente na conscientização da causa", contou o piloto Julio Campos.

"É incrível usar a visibilidade proporcionada pelo automobilismo para chamar atenção para um tema tão relevante quanto o transplante de órgãos. Fico orgulhoso em ser parte desse projeto e ajudar a dar relevância para uma pauta tão importante, capaz de salvar vidas", comenta Ricardo Zonta.

Paralelamente, durante o planejamento da ação, chamada de ‘Transplanted Cars’, tanto Julio quanto Zonta declararam-se doadores de órgãos. No Brasil, para que alguém se torne doador, basta informar aos familiares próximos.