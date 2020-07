Campeão mundial pela França chama Messi de 'garoto autista de 1,5 metro'

O ex-atacante Christophe Dugarry, campeão mundial com a França em 1998, criticou o atacante Lionel Messi, do Barcelona. O principal foco do francês foi pelo motivo de Antoine Griezmann ter entrado somente nos minutos finais do jogo de terça-feira diante do Atlético Madrid. Para o jogador aposentado e atual comentarista, Griezmann deveria se impor na briga por vaga no time.

"Do que tem medo (Griezmann)? De um cara que mede 1,50m e que é meio autista? A única coisa que tem que fazer é mostrar coragem em algum momento. Faz um ano que vem dizendo que tem um problema com Messi. Tem que enfrentá-lo", disse o ex-jogador na emissora francesa RMC Sport. Dugarry teve, inclusive, passagem rápida pelo Barcelona entre 1997 e 1998.

O jogador logo depois foi às redes sociais para se desculpar pelas declarações. "Estou sinceramente arrependido pela amplitude e profundidade os meus comentários sobre Messi tiveram. Não quis estigmatizar pessoas com distúrbios como o autismo, não foi essa a minha intenção. Peço desculpa às pessoas que ficaram chocadas", escreveu Dugarry.