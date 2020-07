Corinthians anuncia que torcedores poderão ter suas lojas digitais da equipe

O Corinthians irá lançar uma plataforma digital, para que seus torcedores possam comercializar itens licenciados da equipe alvinegra. A iniciativa, em parceria com a Netshoes, é chamada “Representa Timão” e permitirá que adeptos do clube criem lojas virtuais e vendam itens do catálogo do ShopTimão.

"A gente quer estar cada vez mais próximo do torcedor, ampliando a parceria da Fiel com o clube", disse Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

A Netshoes, por sua vez, ficará responsável pela entrega dos produtos. Segundo Murilo Massari, diretor comercial da empresa, que já opera o e-commerce do Corinthians, essa será “uma nova fonte de renda para os torcedores”.

Cada venda realizada gera uma comissão que varia entre 3 e 10% ao mês. Além disso, os adeptos que se destacarem nas vendas poderão ganhar prêmios, como visitas ao CT Joaquim Grava e camisas autografadas. O Corinthians ainda não divulgou a data em que a plataforma será lançada.