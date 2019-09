Comentarista é afastado de emissora após sugerir bananas para Lukaku

O atacante Romelu Lukaku não é vítima de racismo apenas por parte de torcedores. Desta vez, o comentarista Luciano Passirani, da emissora italiana Telelombardia, fez um comentário racista ao dar a sua opinião sobre o desempenho do jogador da Inter de Milão.

Primeiro, Passirani elogiou Lukaku. "Ele é uma das melhores contratações que a Inter poderia ter feito. Não vejo outro jogador como ele em nenhum outro time na Itália. Ele é um dos mais fortes, eu gosto muito dele porque ele tem essa força", disse. Depois, ele disse a frase: "Esse cara mata você sozinho. Caso tente desafiá-lo, acaba no chão, ou você tem 10 bananas para dar para ele comer".

Os comentários foram feitos durante o programa esportivo Qui Studio a Voi Stadio. De acordo com o jornal britânico The Guardian, Passirani, de 80 anos, foi afastado da emissora Telelombardia após a repercussão do caso.

Ainda segundo o jornal, Passirani chegou a pedir desculpas. "Passirani tem 80 anos e, para elogiar Lukaku, ele usou uma metáfora que acabou sendo racista. Acho que foi uma terrível falta de lucidez momentânea, e não posso tolerar nenhum tipo de erro, mesmo que momentâneo", afirmou Fabio Ravezzani, diretor do programa.

No início deste mês, o nome de Lukaku apareceu em outras publicações ligadas ao racismo. Durante a partida entre Inter de Milão e Cagliari, pelo Campeonato Italiano, o jogador ouviu torcedores imitarem sons de macaco para provocá-lo e insultá-lo. Ele chegou a se manifestar nas redes sociais.