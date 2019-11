Confira as reações dos corintianos com a chegada de Tiago Nunes

O técnico Tiago Nunes assinou contrato com o Corinthians na tarde desta quinta-feira. O novo treinador só vai assumir o time no final da temporada com vínculo até dezembro de 2020. Enquanto isso, o auxiliar Dyego Coelho será o técnico interino da equipe alvinegra.

O anúncio foi feito pelo Twitter oficial do clube após uma reunião com o empresário do treinador no CT Joaquim Grava, que definiu os últimos detalhes do contrato.

A intenção do time paulista era ter Tiago Nunes no comando já nas últimas rodadas do Brasileirão. O treinador, no entanto, pretende tirar um período descanso com a família até o ano que vem. Tiago Nunes chega com os auxiliares Evandro Fornari e o ex-meia Kelly, o analista de desempenho Pedro Sotero, e o preparador físico Túlio Flores.

A Fiel pede e o estagiário faz um corre pra atender. ELE CHEGOU! ???? Tiago Nunes será o comandante do Timão na temporada 2020! #BemVindoTiagoNunes pic.twitter.com/RRgC769xms — Corinthians (@Corinthians) November 7, 2019

Com a confirmação da chegada de Tiago Nunes, a torcida do Corinthians foi à loucura nas redes sociais. Veja algumas das reações:

