Conheça a jornalista alemã apontada como nova namorada de Neymar

Neymar apareceu ao lado da jornalista alemã Janin Ullmann, 38 anos, em fotos publicadas nas redes sociais. Após a divulgação das imagens, a imprensa aponta a apresentadora como suposta nova namorada do craque brasileiro.

A repercussão começou quando Ullmann compartilhou uma foto com o astro do Paris Saint-Germain em sua conta oficial no Instagram. Na legenda, ela escreveu: "Ele me perguntou e eu disse que sim! Feliz dia dos namorados Neymar Jr!". A reação de Neymar foi comentar o post com um "sim" acompanhado por emojis de risadas e coração.

Na vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 0 sobre o Dijon, sábado, no Parque dos Príncipes, Neymar também compartilhou fotos ao lado da jornalista e aumentou os rumores sobre a nova relação.

Ullmann é conhecida em seu país natal por ser apresentadora e atriz. Ela comandou diversos programas no canal ProSieben e participou da série "Lotta In Love", além do filme de terror "Die Bienen - Tödliche Bedrohung". A jornalista também foi casada com o ator Kostja Ullmann por 12 anos. A separação foi anunciada em 2018.

Veja fotos de Janin Ullmann: