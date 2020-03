Coronavírus mata torcedor que ia a todos os jogos do time desde 1998

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) tem ocasionado perdas irreparáveis. Seb Lewis, de 38 anos, o mais famoso torcedor do Charlton, da Inglaterra, morreu, na última quinta-feira (26), em decorrência da nova doença. Lewis não perdia um jogo da sua equipe do coração desde 1998, sequência que o fazia ser um dos mais fiéis do futebol.

Em sua conta oficial do Twitter, o Charlton afirmou estar arrasado com a notícia da morte de seu mais fiel torcedor e agradeceu, pelos seus anos de lealdade e dedicação.

“Estamos verdadeiramente arrasados ao saber da morte de um dos apoiadores mais dedicados, leais e populares de Charlton, Seb Lewis, com apenas 38 anos. Seb era o coração e a alma da família Charlton e estava tão orgulhoso de sua conquista de assistir a todos os jogos, em casa e fora desde fevereiro de 1998. Os pensamentos de todos no clube estão com a família de Seb neste momento muito difícil. Obrigado, por sua lealdade e dedicação ao Charlton. O vale e todos os lugares de subida e descida do país nunca mais serão os mesmos sem você. Descanse em paz Seb”, escreveu.

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 26, 2020

Ao tomarem conhecimento da morte de Seb, a torcida do Charlton iniciou uma campanha nas redes sociais com a hashtag #StayHomeForSeb (#FiqueEmCasaPorSeb). O torcedor mantinha a marca de 1.076 jogos assistido de forma consecutiva, até o dia de seu falecimento.