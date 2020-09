Cristiano Ronaldo é advertido por ver jogo de Portugal sem máscara

Cristiano Ronaldo assistia da arquibancada ao jogo entre Portugal e Croácia, pela Liga das Nações, quando foi advertido por uma funcionária que trabalhava no estádio. O motivo: ele não estava usando máscara.

O craque português estava com a máscara na mão. Quando foi advertido pela integrante da organização, o jogador logo colocou a máscara no rosto. O uso do equipamento de proteção é obrigatório por causa da pandemia do novo coronavírus.

Cristiano Ronaldo se recupera de uma inflamação no pé direito. Por isso, ele não participou da partida realizada no Estádio do Dragão, no Porto. A seleção portuguesa goleou a Croácia por 4 a 1.