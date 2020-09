Nouri chora de alegria ao saber que amigo de infância vai para o United

Abdelhak Nouri era uma das grandes promessas para o futuro do Ajax, até sofrer um ataque cardíaco durante um amistoso de pré-temporada, que acabou lhe causando graves danos cerebrais em 2017. Em casa e de cama, o jovem segue em processo de recuperação. E, nesta semana, teve uma emoção muito forte: chorou quando o amigo Donny van de Beek ligou para lhe contar que foi contratado pelo Manchester United.

Nouri e Van de Beek fizeram as categorias de base juntos no Ajax e na seleção holandesa. Ambos começavam a receber as primeiras chances no time profissional quando aconteceu o acidente com Nouri. Segundo funcionários do Ajax, Van de Beek foi um dos mais afetados pela situação, e hoje se tornou amigo dos familiares de Abdelhak e escolheu o número 34 no novo time, o mesmo que o amigo utilizava, para homenageá-lo.

“Os olhos de 'Appie' (apelido de Abdlehak) pareceram muito brilhantes de repente, ele tinha lágrimas de alegria em suas bochechas e ficou claramente emocionado quando ouviu a voz de Donny. Donny é como um filho para nós. Todos em nossa casa estavam muito comovidos, contentes com a maravilhosa transferência de Donny. Foi um dia especial”, relatou o pai de Abdelhak, Mohamed Nouri.

“A camisa 34 é mais um sinal de que Appie não será esquecido. Todos esses lindos gestos nos dão muita força, mas com Donny isso cria um sentimento diferente. Ele é muito parecido com 'Appie', com um lindo caráter e uma relação forte com o Ajax. Ele nos convidou para irmos a Manchester e com certeza iremos. Não podemos ir todos juntos, porque Appie precisa de ajuda, então devemos nos revezar”, disse Mohamed Nouri.

“Exatamente como gostaríamos que Appie desse esse belo passo, nós ficamos felizes por Donny. Ele é mais que um amigo, realmente faz parte da família. Passo quase todos os dias com Donny, com seu irmão e com seus pais. Agradeço a eles por terem me ajudado a pegar gosto pelo futebol novamente", disse Mo Nouri, irmão de Abdelhak, que também é jogador.