Drone paralisa jogo entre F91 Dudelange e Qarabag pela Liga Europa

Um drone com a banderia da Armênia paralisou o jogo entre F91 Dudelange e Qarabag, que foi realizado nesta quinta-feira, em Luxemburgo, válido pela Liga Europa. Os jogadores do Azerbaijão foram surpreendidos pela provocação política feita em referência à cidade de origem do time, Agdam, que foi destruída nos anos 90 devido conflito de território na região de Nagorno-Karabakh, reivindicada pela Armêmia.

O árbitro suspendeu temporariamente o jogo e pediu para que as equipes aguardassem a retomada da partida nos vestiários. Em campo o Qarabag venceu por 4 a 1 o F91 Dudelange e é vice-líder do Grupo A, com três pontos. O time de Luxemburgo é o terceiro colocado, também com três pontos, mas com um saldo de gols menor que o time do Azerbaijão. O líder da chave é o Sevilla, que ganhou os dois jogos que disputou e soma seis pontos.

Dudelange v Qarabag suspended as drone carrying Armenian flag hovers over the pitch. Qarabag players trying (and failing) to kick it down pic.twitter.com/REceYDjpr1 — James Dart (@James_Dart) October 3, 2019

O F91 Dudelange publicou em seu perfil no Twitter um pedido de desculpas, dizendo não ter relação com a provocação: "Pedimos desculpas aos visitantes do Azerbaijão. Não temos nada a ver com essa provocação. Iremos descobrir o que ocorreu!"