Edílson rejeita comparação a Bruno Henrique: 'Tem que ser campeão mundial'

Hoje comentarista no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, o ex-jogador Edílson comentou sobre as temporadas realizadas por Bruno Henrique e Gabigol, do Flamengo, em 2019. Para ele, ambos tiveram um ótimo ano, mas não conseguiram toda a afirmação.

Edílson foi então, interpelado pelo apresentador do programa, Neto, que relembrou que os dois foram campeões brasileiros e da Libertadores e questionou o colega se ele havia sido melhor que Bruno Henrique.

"Você quer comparar o Bruno Henrique comigo? Tá de brincadeira! Para! Ele tem que ter ser campeão mundial (Copa do Mundo), tem que ser campeão mundial de clubes, ele tem que ser três vezes campeão brasileiro. Aí tudo bem, aí pode comparar. A história, os números estão aí. O buraco aqui é mais embaixo, não é assim não", respondeu Edílson.

Edílson se conquistou os títulos principalmente por Palmeiras, Corinthians e seleção brasileira, mas também passou pelo Flamengo em duas ocasiões: 2000-01 e 2003, sendo campeão carioca e da Copa dos Campeões. Já Bruno Henrique foi um dos principais nomes do Flamengo nas conquistas de 2019.