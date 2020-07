Em campanha por uso consciente da água, City projeta Foden como técnico

O Manchester City, em parceria com uma empresa de tecnologia aquática, divulgou a participação em uma campanha pelo uso consciente da água. A história viaja pelo tempo e nos leva a 2045, ano em que o mundo enfrenta uma seca rígida, que ameaça o futuro do futebol.

"Em 2045, as previsões apontam que vamos sofrer uma seca, mas se agirmos agora, nós podemos salvar nosso futuro e o jogo que amamos". Essa é a mensagem principal da peça publicitária chamada "O fim do futebol – um mundo sem água é um mundo sem futebol".

No início do vídeo, vemos um pai levando sua filha para um jogo do City, no que aparenta ser 2020. Em 2045, essa mesma garota, agora adulta, mantém a tradição herdada na infância e leva seu filho para o estádio. Contudo, antes da partida começar, é anunciado que a falta de água tem fechado diversos estádios pelo mundo e essa poderia ser a última partida do City.

O ano é 2045. Phil Foden é o treinador do City, que se prepara para enfrentar seu adversário mais duro até agora: a seca. ➡️ https://t.co/cswkZsZhKG #letssolvewater #worldnatureconservationday #MCFCPortugues @XylemInc pic.twitter.com/DiVjCOT5Nk — Manchester City (@ManCityPT) July 30, 2020

De acordo com a Agência de Proteção do Meio-Ambiente do Reino Unido, partes da Inglaterra podem sofrer secas em 2045. Isso porque, até lá, a demanda pelo recurso aumentará. Segundo dados das Nações Unidas, estima-se que cerca de 5 bilhões de pessoas poderão viver em áreas com escassez de água até 2050.