Em clima de carnaval, Santos divulga escalação com 'máscaras' de jogadores

Em clima descontraído por causa do carnaval, o Santos divulgou sua escalação para enfrentar Ituano, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, com mascáras de seus titulares na partida. "Ó abre alas que a escalação do Santos vai passar! #ITUxSAN", disse a conta oficial do clube no Twitter.

Os jogadores foram colocados do goleiro ao atacante, incluindo ainda o técnico Jesualdo Ferreira, com uma máscara de seus rostos nos moldes das que costumam ser usadas pelos foliões nas fantasias de carnaval. Os desenhos contam até com um furo no no lugar do olho e nas laterais, para prender o elástico.

Alguns torcedores curtiram a brincadeira e aproveitaram para elogiar o bom humor do "estagiário" da conta santista na rede social. Mas outros, porém, aproveitaram para criticar a escalação do time, que enfrentará o Ituano com Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sanchez; Arthur Gomes, Sasha e Soteldo.