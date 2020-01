Em eleição da torcida, William entra no time da década do Chelsea

O Chelsea aproveitou o último dia de 2019 para mostrar como ficou uma eleição entre seus torcedores para o time da década. Nela, além de grandes ídolos do clube como Drogba e Petr Cech, também apareceu o ponta brasileiro Willian.

Revelado pelo Corinthians, Willian passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Anzhi, da Rússia, antes de desembarcar em Londres. Pelo time inglês, fez até o momento 317 jogos e 57 gols em sete temporadas. Recentemente, foi decisivo para o time bater o rival Tottenham com dois gols na vitória por 2 a 0.

Além de Willian, o único outro jogador do elenco atual do time que aparece no time da década é Kanté. Outros brasileiros que tiveram participações importantes para o Chelsea na década, como David Luiz, Ramires e Oscar, ficaram fora.

A escalação votada pelos torcedores é formada principalmente pelos titulares do principal título do time na década (e na história), a Liga dos Campeões em 2012: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry e Ashley Cole; Kanté, Essien e Lampard; Willian, Hazard e Drogba.

