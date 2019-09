Enfermeiro argentino diz ter sofrido discriminação por usar jaqueta do Barcelona

Lautaro Guzmán, um jovem enfermeiro argentino, denunciou ter sofrido uma discriminação classista por causa das roupas que usava em uma viagem de trem em Buenos Aires. Ele estava vestido com uma jaqueta do Barcelona e um boné.

Segundo Guzmán, uma senhora não quis que a filha se sentasse ao lado dele pelo aspecto físico, o chamando de 'villero' (a tradução mais próxima seria 'favelado').

"Ela subiu na estação de Adrogué com uma menina, e a menina quis sentar ao meu lado. A senhora agarrou a mão dela e ouvi comentando: 'como você vai sentar com esse favelado?', cntou Guzmán.

Ele compartilhou a história no facebook com uma foto dele com a roupa que usava na hora e o traje de enfermeiro que usa, e a postagem viralizou no país, com mais de 85 mil compartilhamentos.

"As pessoas passam a vida julgando pelas aparências, aqui está o 'villero' com quem a senhora não quis se sentar no trem. Senhora, espero que nunca precise de mim, mas, para sua sorte, irei te ajudar seja com qual roupa estiver", escreveu na legenda.