Fábregas conta que hoje é amigo de Mourinho, mas não fala mais com Guardiola

Cesc Fábregas teve a chance de ser comandado por Pep Guardiola no Barcelona, e, apesar dos títulos que conquistou, hoje não fala mais com o ex-comandante. Apesar de não revelar o motivo da mágoa, o jogador do Monaco contou que se afastou do hoje técnico do Manchester City, antes de elogiá-lo, durante entrevista à rádio Catalunya.

"Não nos falamos mais. Aconteceram coisas que não tenho de detalhar. Mas ele foi o meu ídolo de infância e talvez seja a pessoa com quem mais aprendi como jogador, como ídolo e depois como treinador, e só", disse Fábregas.

Por outro lado, o meiocampista hoje é amigo de alguém que foi seu rival a maior parte da carreira: José Mourinho. "Mourinho foi quem mais me inspirou a deixar o Barça. Ele disse que gostava de mim quando ele estava no Chelsea e eu no Arsenal, depois quando ele treinava o Real Madrid e eu estava no Barcelona, e me contou sobre o projeto dele", contou, sobre o técnico português.

"Priorizei a questão profissional e continuo falando com ele, considero-o um amigo. Ele me ajudou muito na época e talvez, com ele, eu tenha feito uma das minhas melhores temporadas", se referindo a quando foi comandado pelo português no Chelsea em 2015.