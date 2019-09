FERA ALVIVERDE comenta atual momento do Palmeiras no Brasileiro

Depois de falar um pouco sobre a então fase conturbada pela qual passava o Palmeiras, pelo menos até o duelo contra o Goiás, no último final de semana, chegou a hora de comentar o atual momento do alviverde, que enfim voltou a vencer um jogo de virada - e, de quebra, emendou duas vitórias seguidas, colando nos líderes e voltando a ficar vivo na briga pelo título brasileiro.

As vitórias sobre Goiás e Fluminense, ao longo da última semana, fizeram o Palmeiras não só encerrar um longo jejum de triunfos no período pós Copa América, como também amenizar o clima no clube, deixando Mano Menezes muito mais tranquilo para trabalhar. Sendo que, por falar nele, o novo comandante alviverde já chegou quebrando tabus: o de não vencer de virada há mais de um ano.

Após das eliminações nos dois torneios de mata-mata do ano, o Palmeiras está 100% focado no Campeonato Brasileiro, onde busca alcançar os líderes Flamengo e Santos. Para isso, recebe o Cruzeiro no próximo sábado (14), às 19h, no Allianz Parque. O Verdão é o atual terceiro colocado na competição nacional, com 36 pontos, três a menos que o líder rubro-negro.