Filho de Fagner faz gol e o Corinthians sub-9 é campeão da Taça Brasil

O Corinthians se sagrou campeão da Taça Brasil sub-9 neste sábado ao vencer o Fluminense por 1 a 0 na final. O gol que deu o título à equipe paulista foi de Henrique Lemos, também conhecido como "Fagninho", filho do lateral-direito Fagner, que joga na equipe profissional do clube.

Em post no Instagram, o filho de Fagner postou o vídeo do lance em que acaba marcando o gol decisivo. Nos comentários, outros jogadores do Corinthians comemoraram o gol e o título sub-9. "Você merece", escreveu Danilo Avelar. Léo Santos também elogiou a jogada de Henrique nos comentários.

Henrique costuma marcar presença nos treinos da equipe profissional do Corinthians e já demonstrou em outras oportunidades sua habilidade com a bola. Em fevereiro ele foi destaque na imprensa ao acertar cinco de oito tentativas de finalização em um teste no CT do Corinthians e foi parar até na imprensa argentina: o programa SportCenter, da ESPN, publicou o vídeo de Henrique e alertou: "o futuro chegou".

Em 2017, Henrique também chamou a atenção após acertar um golaço de bicicleta durante um dos muitos treinos em que acompanha seu pai.