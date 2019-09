Fla x Inter bate recorde de audiência da Libertadores em São Paulo

A audiência da TV Globo durante a transmissão da Copa Libertadores bateu recorde em São Paulo com a vitória do Flamengo sobre o Internacional nesta quarta-feira. De acordo com a emissora, que somou 29 pontos, o público não era tão elevado desde outubro do ano passado, quando o Palmeiras encarou o Boca Juniors pela semifinal da competição.

Já no Rio de Janeiro, o clube carioca garantiu a terceira maior audiência do futebol em 2019 pela emissora com 42 pontos, ficando atrás apenas do jogo entre Brasil e Argentina (45 pontos), pela Copa América e Flamengo e Emelec (43 pontos), pela Libertadores.

Ainda de acordo com a Globo, seis em cada 10 televisões no Rio de Janeiro estavam ligadas na emissora nesta quarta-feira. No estádio, a partida entre Flamengo e Inter atraiu 66 mil pessoas.

Vale lembrar que a emissora transmitiu o jogo para todo o Brasil pelo acordo feito com a Conmebol. Antes, a emissora já havia feito o mesmo no jogo entre Flamengo e Emelec, que também está entre as maiores audiências.