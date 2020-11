Flamengo apresenta novo mascote e torcedores comparam ao juiz Daronco

A moda dos mascotes 'pistola' entre os times brasileiros segue firme e forte desde que o Canarinho da seleção foi lançado: após o Palmeiras criar um porco chamado Gobatto e o São paulo fazer seu Santo ficar com cara de ódio, foi a vez do Flamengo repaginar seu Urubu, agora aparentando estar bombado.

O Urubu chegou! O nosso novo mascote já está na área pra representar o Rubro-Negro. Mais forte, mais rápido. Vamos voar mais alto. ⚫ #CRF pic.twitter.com/bbQroTk600 — Flamengo (@Flamengo) November 17, 2020

Tão bombado que os torcedores lembraram de outra figura do futebol: o árbitro Anderson Daronco, conhecido justamente por ser forte. Confira algumas das reações dos torcedores do Flamengo e de outros clubes - estes não perderam a chance de provocar e dizer que o rubro-negro é beneficiado pelos juízes.

Daronco virou nosso mascote — Nathaliaᶜʳᶠ (@nathvicCRF) November 17, 2020

Em homenagem aos serviços prestados, Flamengo homenageia árbitros e escolhe Daronco como inspiração para novo mascote. Fonte: Rádio Alvorada pic.twitter.com/fLhesMAo3i — Renan (@ORenanLanes) November 17, 2020

Apita, acho rs — Tozza (@TozzaFla) November 17, 2020

Em agradecimento ao serviço prestado, Flamengo oficializa e lança mascote em homenagem a Daronco. Veja imagens: pic.twitter.com/IVBKzmPnMQ — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) November 17, 2020

Esse fdp ta c caxumba nas costas? — Matheus Luiz (@mtheusluiz1) November 17, 2020

DARONCO CHEGANDO NO MORUMBI PRA AJUDAR O MENGAUM pic.twitter.com/edmkFQACHA — LARANJO DO SÃO PAULO (@laranjospfc) November 17, 2020

Por que ele tem corcunda? — 13 (@brunycrf) November 17, 2020

aeheaheahea Versão Rubro-negra do Canarinho Pistola? Urubu Daronco? rsrsrs https://t.co/eC69HvmeHp — Tozza (@TozzaFla) November 17, 2020

O motivo do Flamengo querer tanto trocar o árbitro Wilton Pereira Sampaio da volta, era ter o Daronco disponível, inclusive ele foi visto no vestiário da Gávea... pic.twitter.com/rdH5lI2v6Q — SPFC24HORAS.COM.BR (@SPFC24Horas_) November 17, 2020

O Flamengo ainda não definiu o nome do novo mascote. Os torcedores podem sugerir através do clube até esta quarta, às 18h. No mesmo dia, o time enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil e tenta reverter a derrota por 2 a 1 da ida.