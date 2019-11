ForçaGalvão: Mundo do esporte demonstra apoio ao narrador

A TV Globo anunciou que Galvão Bueno teve um mal-estar na manhã desta quinta-feira e não vai transmitir a decisão da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate, que acontece neste sábado, às 17h (horário de Brasília). Com a notícia, o mundo do esporte usou as redes sociais para demonstrar apoio ao narrador.

De acordo com a emissora carioca, o experiente narrador foi levado para uma clínica em Lima, local da partida, onde passará por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana.

O Flamengo, que faz a final com o River, divulgou uma mensagem em sua conta no Twitter. "O Clube de Regatas do Flamengo deseja ao narrador Galvão Bueno uma pronta recuperação!".

"Torcendo pra sua pronta recuperação. Volte logo Mestre!", escreveu Hortência em sua conta nas redes sociais. "O Corinthians deseja uma rápida recuperação a Galvão Bueno, que narrou com absoluta emoção tantos momentos gloriosos na história do Timão", reagiu o Corinthians.

Vale lembrar que no lugar de Galvão, a emissora já anunciou que Luis Roberto será o narrador da partida. Confira abaixo a repercussão:

