Fortaleza anuncia nova mascote e lança camisa em alusão ao Outubro Rosa

Na última semana, por meio de suas redes sociais, o Fortaleza anunciou uma leoa como sua nova mascote. A equipe tricolor aproveitou a oportunidade para lançar uma camisa em alusão ao Outubro Rosa.

A mascote ainda não tem nome, que pode ser escolhido pelo aplicativo oficial do clube. De acordo com o Fortaleza, a leoa representará todas as torcedoras, promovendo um futebol com mais equidade: "O Fortaleza também é para elas" - explica a publicação.

Apresentamos nossa mascote oficial, mas o nome quem escolhe é você. ❤️ Baixe o app oficial do Fortaleza, aperte em quiz, depois selecione a aba pesquisa no canto superior e deixe o seu voto. ➡️ https://t.co/ILElw4GTSi ➡️ https://t.co/YYihJuCf7D pic.twitter.com/knMjxPXjW6 — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 2, 2020

Já a nova camisa é cor-de-rosa e celebra o mês em que se realiza a campanha mundial pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o clube, a cada camisa vendida, parte do valor será destinada ao movimento Outubro Rosa no estado do Ceará.

Mais detalhes da nossa camisa em alusão ao #OutubroRosa. Um manto lindo demais e que representa uma causa muito importante. ⠀ A cada camisa vendida, parte do valor será destinado para o movimento Outubro Rosa, que combate o câncer de mama aqui em nosso estado. pic.twitter.com/gflnVmCnbg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 3, 2020

As camisas são vendidas nas versões feminina e masculina e podem ser encontradas nas lojas física e virtual do Fortaleza.