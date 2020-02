Marcos, ex-Palmeiras, provoca o Corinthians após eliminação: 'Bi da Pré'

Ídolo da torcida do Palmeiras e constantemente presente nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos aproveitou a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores para tirar sarro do rival. Confira os memes dos torcedores.

Em seu Instagram, São Marcos, como ficou conhecido, postou um mensagem ironizando a segunda eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores.

"Não vou nem zoar em respeito aos meus seguidores do Timão aqui, mas, se no futuro me chamarem de bi da B, vou chamar de bi da Pré, fechou?", postou o ex-jogador.

A provocação lembra que é a segunda vez que o Corinthians cai precocemente na Libertadores. O time já tinha sido eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima em 2011. Já o Palmeiras caiu duas vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, por isso a brincadeira de ser Bi da B.