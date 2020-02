Principais ligas respondem por 71,8% dos gastos de transferência em janeiro

Times das cinco maiores ligas do futebol europeu — Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França— responderam por 71,8% dos gastos globais durante a janela de transferência de janeiro de 2020, comunicou a Fifa nesta quarta-feira. Um recorde de 170 países abriu a janela no mês passado, e 4.108 transferências internacionais foram finalizadas.

Clubes ingleses desembolsaram US$ 298,2 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) em transferências — a cifra mais alta do mundo —, seguidos pelos alemães (US$ 206,1 milhões) e pelos italianos (US$ 126,7 milhões). Os times de primeira divisão foram responsáveis por 93,1% dos gastos das transferências internacionais.

Entre as mais destacadas está a ida de Bruno Fernandes do Sporting Lisboa para o Manchester United por US$ 60 milhões de dólares (R$ 261 milhões). Somadas, as cinco grandes ligas investiram US$ 824,6 milhões em janeiro (aproximadamente R$ 3,5 bilhões) – valor que só perde para a quantia de US$ 1,01 bilhão de dólares (R$ 4,4 bilhões) despendida na janela de transferências de 2018.

“Os gastos dos clubes das cinco grandes ligas parecem continuar no caminho geral de crescimento dos últimos anos, desempenhando um papel central no mercado global de transferências”, disse Emilio Garcia, principal autoridade legal da Fifa, em comunicado.